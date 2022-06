Dunkle Farben in kleinen Räumen? So geht's!

Die farbliche Raumgestaltung von kleinen Zimmern wird euch leichter fallen, wenn ihr zuerst die Wandflächen mit dunkler Farbe verseht und im zweiten Schritt nach den passenden Einrichtungsstücken Ausschau haltet. Ist der Anstrich an der Wand aufgebracht, wird zunächst der Gesamteindruck bestimmen, ob dem neu gestalteten Raum viele neue Möbel gut tun oder nicht. In den meisten Fällen ist es so, dass die Einrichtung kompakter Wohnräume schnell überladen wirkt. Das Wenige, das seinen Platz in dem kleinen Zimmer findet, muss aber umso mehr in die Raumgestaltung mit Farbe einbezogen werden. Um hierbei Harmonie und Farbbalance zu schaffen, empfehlen wir euch beim Möbelkauf ganz genau hinzuschauen. Anstatt mit der Einrichtung neue Farbkontraste in das kleine Zimmer zu bringen, solltet ihr den Raum mit Farben, die dem Ton an der Wand ähnlich sind, gestalten. Dafür nehmt ihr am besten einen Farbfächer mit ins Möbelhaus oder gebt alternativ einen Klecks der Wandfarbe auch einen Karton. Anhand dieser Orientierungshilfe findet ihr das ein oder andere Möbelstück in eben dieser Farbe, mit der die Raumgestaltung stilsicher vollendet wird.