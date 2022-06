10 Einrichtungsideen für Upcycling-Fans

Hier ist ein Zimmer eines Hotels in Niederösterreich zu sehen, in dem jeder einzelne Raum mit Upcycling renoviert wurde. Orientiert haben sich die Designer in ihren Einrichtungsideen dabei an alten und modernen Filmklassikern, unter anderem an Forrest Gump, Casablanca und The Big Lebowski. In diesem Raum hier sieht man regelrecht Pippi Langstrumpf auf dem Bett rumhüpfen – alles in Farbe und Material erinnert an die Villa Kunterbunt und die Abenteuer, die Pippi zusammen mit ihren Freunden Tommy und Annika erlebt hat. Verwendet wurden recht einfache Materialien, die sich bereits vor der Renoviereung im Hotel befunden haben, Bretter und alte Sitzmöbel zum Beispiel. Was haltet ihr also von dem Vorschlag, euch bei euren Einrichtungsideen ebenfalls von einem Motto leiten zu lassen?