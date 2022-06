Haus am Wald – Ein Projekt der Claim Planungsgesellschaft

Die Architekten der Claim Planungsgesellschaft sehen in ihrer Zunft weit mehr als das bloße Zusammensetzen technischer Bestandteile. Für sie geht es dabei um ein ganzheitliches Konzept, in dem es gilt, den Beziehungen zwischen Raum, Mensch, Gesetz, Umwelt und vielen anderen Aspekten Platz zu geben und sie miteinander in einen Dialog treten zu lassen. Mit dem Projekt ’Waldhaus am Königswald’ bei Potsdam haben die beiden eindrucksvoll bewiesen, wie ernst es ihnen mit diesem Anspruch tatsächlich ist.