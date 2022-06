Schrank mit Ausstrahlung

Der Schrank unseres Experten stellt ein interessantes Gestaltungselement für Flure und Schlafzimmer dar. In seiner Gestalt ist er eindeutig als Kleiderschrank zu erkennen, aufgrund seiner Materialität besitzt er jedoch ein Aussehen, das ihn in vielen Räumen und zu unterschiedlichen Einsatzzwecken denkbar macht. Glänzend metallisch wirkt die Oberfläche des Schranks, dessen Türen an vier Stellen den Blick ins Innere erlauben. Was sich dahinter verbirgt, können Kleider, aber auch Alltagsgegenstände sein. Im Flur kann dieses Modell Jacken wie Mäntel beherbergen und in der Garage Werkzeug bereithalten. In Jugendzimmern passt dieses Möbelstück als Kleiderschrank von Jungs und ist auch stilsicheres Einrichtungselement in modernen Schlafzimmern.