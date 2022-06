Wohnzimmerschrank mal anders: 10 coole Ideen

Dieses Möbel interpretiert die Idee des modularen Wohnzimmerschranks vollkommen neu. Für gewöhnlich steht solch ein Möbel an der Wand oder wird in Form von Modulen an die Wand montiert. Das Modell unseres Experten bricht mit diesen Standards und zeigt sich als Möbel, das von allen Seiten betrachtet werden kann und muss! An dem System sitzen die Module wie ein Stein auf dem anderen. Jedes dieser Elemente zeichnet sich durch vier kubische Fächer aus, die im Zweierpaar so aneinandergesetzt sind, dass sie von zwei gegenüberliegenden Seiten bestückt werden können. Der Clou an der Sache ist, dass eine dieser Seiten offen und die gegenüberliegende geschlossen ist. Die graue Außenverkleidung lässt die lila Innenflächen an diesen Stellen effektvoll aufblitzen. Im Wechsel zeigen die offenen Abschnitte in zwei Richtungen und formen einen witzigen Turm. Klingt kompliziert? Die Handhabung ist es keinesfalls. In der Praxis erweist sich dieser Wohnzimmerschrank als praktischer Raumteiler für große Wohnzimmer, die sich ihren Platz beispielsweise mit einem Essbereich teilen müssen.