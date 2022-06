Bauernhof-Idylle im modernen Gewand

Zum Garten hin öffnet sich die Immobilie einerseits in typisch ländlicher Art durch mehrere, kleine Fenster mit Kassettenprofil und Fensterläden und andererseits durch eine großformatige Verglasung. Diese ist allerdings mit einer dunklen Lattung versehen, sodass der Kontrast zwischen traditionell und modern nicht zu stark ins Auge fällt und dennoch viel Licht in den Innenraum fließen kann. Kletterpflanzen, die sich an der weißen Fassade ranken, unterstreichen den urigen Charme des altehrwürdigen Bauernhauses.