In diesem Foto bestimmen rustikale Möbel das Einrichtungskonzept. Formal entlehnt sich jedes Holzmöbel im Raum der Außenform von Bäumen. Die asymmetrischen Außenlinien finden sich am Kopfteil des Bettes wie an seinen Seitenelementen wieder. Selbst das Spiegelglas wurde in derartigen Formen fixiert und ist damit in einer Linie mit dem Bücherregal, das in ähnlicher Gestaltung die Raumecke besetzt. Farblich hält sich das Inventar an die Vorgabe des Holzbodens und hebt sich in etwas dunklerer Farbnuance sachte davon ab. Weitere Tipps zu rustikaler Einrichtung erhaltet ihr hier.