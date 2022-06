Ideen zur gemütlichen Wohnzimmergestaltung

Auf dieser Abbildung sind nicht nur ein, sondern zwei Wohnzimmer zu sehen. Durch eine Treppe und offenen Durchgang getrennt, findet sich auf der höheren Ebene das Wohnzimmer für besondere Gäste und wichtige Anlässe. Es ist der Raum, in dem Besucher willkommen geheißen werden und sich sowohl das Haus als auch die Hausherren präsentieren. Dementsprechend krönt diesen Raum ein Kronleuchter, der anmutig von der stuckbesetzten Decke hängt. Ein Blick auf das zweite Wohnzimmer am unteren Ende der Treppe verdeutlicht, wie überzeugend die Experten die Bedeutung der Räume auf die Wohnzimmergestaltung übertragen. Was sich hier zeigt, steht im kompletten Gegensatz zum Vorzeigezimmer. Kein Kronleuchter, sondern Retro-Design der 1960er hängt in knalligem Orange über dem modernen Sofa, das einen alten Überseekoffer zum Couchtisch umfunktioniert. Unkompliziert und praktisch werden Deko und Bücher auf den Treppenstufen abgelegt, womit sich diese Einrichtung ganz nonkonform zeigt. Der Fernseher deutet darauf hin, dass hier die ganze Familie zusammenkommt, um in aller Gemütlichkeit den Tag ausklingen zu lassen. Die Wohnzimmergestaltung passt sich diesem Bedürfnis nach Entspannung betont an.