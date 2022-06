Mit unseren Ideen Jugendzimmer gestalten

Kinderzimmer nach Themen einzurichten, um Kinder zum abenteuerlichen Spiel zu animieren, ist allseits beliebt. Gerne darf dieses Vorgehen beim Jugendzimmer gestalten übernommen werden. In diesem Fall zeigt das Foto eine Boulder-Wand, die von einer ebenso raumhohen Kletterwand vom Zimmer abgetrennt wird. Der Boulder-Wand schließt sich eine weitere Wand an, die, mit Tafelfarbe bezogen, von oben bis unten mit Sinnvollem und weniger Sinnvollem bekritzelt werden darf. Auch Multimedia wird an dieser Stelle Platz eingeräumt, um dem Jugendlichen eine weitere Beschäftigungsoption zu bieten. Passend zu den Klettersteinen der Boulder-Wand sind Sitzsäcke in diesem Jugendzimmer zu finden, die in gleicher, nur überproportionierter Form im Zimmer verteilt sind. Jugendzimmer gestalten nach Themen, die Teenager ansprechen und sportlich wie intellektuell fördern, macht allen Generationen Spaß.