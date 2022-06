Babyzimmer liebevoll und praktisch einrichten

Dieses Designerbett der Firma Designfromall aus dünnem und weich poliertem Holz ist in seiner Bauweise einem Mutterleib nachempfunden, so dass sich das Baby rundum wohl und geborgen fühlen kann. Gleichzeit wirkt es wie ein kleines Schiff und kann zur Beruhigung von den Eltern hin- und hergeschaukelt werden. Am oberen Ende gibt es eine Öse, an der man ein Tuch oder Netz zur Abdunklung und zum Schutz des Kindes anbringen kann. Durch die mobile Konstruktion kann das Bett kurzerhand in jeden anderen Raum gestellt oder auch mit in den Garten genommen werden. Auf jeden Fall ist dieses liebevoll gebaute Bett in jedem Babyzimmer ein Einrichtungsstück, das nicht nur praktisch ist, sondern auch sehr elegant aussieht.