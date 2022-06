Romantisch wohnen – 10 zarte Stilzutaten

Ebenso wie Geschirr und Accessoires dürfen auch die Möbel gerne aus einer anderen Zeit stammen, wenn man romantisch wohnen will. Flohmarktschätze, Erbstücke, Antiquitäten und Möbel mit Vintage-Charme passen hervorragend zum Romantik-Trend. Ob es sich dabei um echte Retro-Teile handelt oder um nachgemachten Nostalgiecharme, spielt keine Rolle. Erlaubt ist, was gefällt und ins Budget passt. Besonders angesagt ist übrigens der Trend, Alt und Neu miteinander zu mixen. Zu den Barockstühlen vom Flohmarkt gesellt sich ein geradliniger, moderner Tisch, zu Opas altem Sekretär ein futuristischer Designerhocker. Diese Mischung bringt Leben in die Bude und sorgt für eine entspannte Leichtigkeit in euren vier Wänden.