Blickfang im Wohnzimmer: Tapeten

Sollen im Wohnzimmer Tapeten in die Gestaltung integriert werden, orientiert man sich meist an den Farben der Möbel und wandschmückenden Accessoires. Wohnzimmerwände sind klassische Platzhalter für Fotos und Gemälde. Damit diese zur Geltung kommen, wird meist eine schlichte Wandgestaltung bevorzugt. Unser Experte leistet in diesem Punkt mit innovativer Lösung Abhilfe. Kunstliebhabern des Post-Impressionisten Vincent van Gogh gibt der Tapetenhersteller Gemälde in Form von Tapeten an die Hand, die in überdimensionierter Größe die Wände eines Wohnzimmers belegen. Ob die Tapeten umlaufend an allen Wänden angebracht werden oder nur eine Wand akzentuieren, ist Geschmackssache. Sicher steht, dass diese Tapete so außergewöhnlich ist, wie der Künstler van Gogh selbst.