Stilvoll wohnen ist leichter als du dachtest

Ein möglichst großer Raum der Wohnung sollte für die Verortung des Wohnzimmers gewählt werden. Freunde wie Familie versammeln sich darin, für deren Wohlbefinden eine einladende Wohnraumgestaltung unerlässlich ist. Teilt sich ein Raum wie abgebildet in Wohnzimmer und Essbereich auf, schafft eine symmetrische Gliederung Struktur und Ordnung. Das Beispiel erzeugt stilvolles Wohnen durch eine klare Raumgliederung in Ess- und Wohnbereich. Letzterer definiert sich durch die Stellung der Sitzmöglichkeiten, die in U-Form einen Couchtisch umranden und ihn zu ihrem Mittelpunkt machen. In stringenter Linie befinden sich zwei opalgläserne Leuchtkugeln über den Sitzen, gefolgt von einem schwarzen Kronleuchter, der die Beleuchtung des Esstischs übernimmt. Mit den Leuchten zeigt sich dieser Raum in Form und Farbe kontrastreich. Deutlich zu erkennen an dem weiß gehaltenen Wohnbereich und der schwarz definierten Essecke.