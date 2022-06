In 10 Schritten zur charmanten Wohnungseinrichtung

Das Schlafzimmer ist der Ort, an dem sich die Wohnungseinrichtung am sanftesten zeigt. Es ist der Wohnraum, der uns im Schlaf umgibt und auf den unser erster Blick am Morgen fällt. Begrüßen uns warme, helle Raumelemente am Morgen, sind wir des Aufstehens nicht mehr ganz so leid. Besonderes Wohlgefühl kommt bei der Einrichtung auf, wenn Naturmaterialien zum Einsatz kommen. Dieser Ansatz zieht sich wie ein roter Faden durch die Einrichtung des Zimmers im Bild. Mit warmen, beige-braunen Leinen sind die Fenster bekleidet. Als dramatisch fallende Vorhangschals säumen die Leinenstoffe ein Fenster und hängen als straffes Rollo am anderen herab. Auch das Boxspringbett ist mit pastellbraunem, grobem Leinen kaschiert. Passend zu dieser Wohnungseinrichtung ordnet sich sogar der Bettüberwurf dem Thema Leinen unter. Bunt gemustert bringt es Farbenfreude ins Schlafzimmer, belebt das einseitige Farbkonzept und macht es zu einer charmanten Ruhezone.