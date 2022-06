Verkehrte Welt

Das moderne Flachdachhaus basiert auf einer in massiver Bauweise ausgeführten Sockelzone, in der sich die privaten Räumlichkeiten befinden. Zum Garten hin öffnet sich diese untere Ebene großzügig ihrer Umgebung, wodurch eine nahtlose Verbindung zwischen Innen- und Außenraum geschaffen wird. Auf den anderen Seiten bietet eine geschlossene, introvertierte Architektur der Familie Intimität und Geborgenheit. Dieses Geschoss dient als Basis für die obere Etage, welche in Holzbauweise auf dem Sockel errichtet wurde und ungewöhnlicherweise die Wohnbereiche samt großzügiger Terrasse und Pool beinhaltet. Das auskragende Dach verstärkt den horizontalen Charakter der Wohnebene optisch und betont den fantastischen Ausblick, den man sowohl aus dem Innenraum als auch von der Terrasse aus genießen kann.