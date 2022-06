Die Traumfabrik

Dunkles Holz mit markanter Maserung dominiert den Flur. Wände und Decke sind so gestaltet, ohne jedoch erdrückend zu wirken. Das ist vor allem dem hellen Fußboden und den eingebauten Lampen zu verdanken. Deckenspots und Wandleuchten erhellen diesen Bereich, ein Fenster am Ende des Gangs lässt zusätzlich Tageslicht in den Raum. Ein an der Wand angebrachtes Regal sorgt für Ablagefläche.