Charmante Kühlheit

Das Wohnaus in geradliniger und sehr schlichter, moderner Form steht auf einem kleinen Grundstück in der Nähe von Sosnowiec in Schlesien und bietet mit seinen 290 Quadratmetern viel Raum zum Wohnen und Leben. Der Bau besteht aus zwei Ebenen, wobei die obere Etage die untere um ein paar Meter überragt und die untere Freifläche somit optimal als überdachte Terrasse genutzt werden kann. Die Wandfarbe in Creme wirkt unaufdringlich und unterstreicht den modernen, unaufdringlichen Baustil des Hauses. Unvergleichlich auch: der weite Blick gen Horizont.