Der Traum vom modernen Apartment

Heute haben wir euch ein ganz besonderes Bauvorhaben mitgebracht, welches unsere Experten von Cactus Architekten in Seidlersreuth realisiert haben. Es handelt sich dabei um den Umbau eines alten Bauernhauses zu einem modernen Apartment. Genauer gesagt wurde das Dachgeschoss ausgebaut und die oberen Geschosse dann in eine zeitgemäße Wohnung verwandelt - allerdings ohne, dass dabei der historische, rustikale Charakter des Bestands verloren ging. Ziel war es, die alte Bausubstanz in den neuen Entwurf zu integrieren und auch in Zukunft erlebbar zu machen. Die folgenden Fotos zeigen das beeindruckende Ergebnis dieses spannenden Projekts.