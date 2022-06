Licht-Design: Die richtige Beleuchtung

Ob wir uns in einem Raum wohlfühlen, hängt oft von der Beleuchtung ab, denn mit den passenden Lichtquellen setzt man ein Zimmer perfekt in Szene und schafft eine behagliche, einladende Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlt. Licht-Design ist also ein entscheidender Faktor in Sachen Einrichtung und Dekoration. Die Art der Lampe, der Beleuchtungsgrad und das Spiel mit Licht und Schatten können die Wirkung eines Raumes enorm beeinflussen. Wer hier nichts dem Zufall überlassen will, wendet sich an unseren Experten Torsten Müller, für den der Wohlfühlfaktor immer an erster Stelle steht.