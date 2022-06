Das Luxus-Baumhaus

Diese Immobilie war bereits über 40 Jahre alt, bevor sie saniert und umgebaut wurde. Dank der renommierten Architekten von Specht Harpman präsentiert sich die Neuinterpretation der Siebziger äußerst modern und in großer Harmonie mit der Natur. Auf einem Hügel inmitten eines Waldes fühlt man sich in diesem Haus wie in den Baumkronen. Die vielen Glaswände ermöglichen in jeder Richtung die Interaktion mit der umliegenden Natur. Aber nicht nur von außen ist dieses Haus phänomenal, auch die Innenräume haben viel zu bieten. Seht selbst!