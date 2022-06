Materialtrends, die du kennen solltest

Ein Blick auf das Foto unseres Experten genügt, um festzustellen, welche Innovationen auf Materialtrends folgen. In der Badgestaltung erfreuen wir uns heutzutage an anpassungsfähigen Werkstoffen, die sich leicht und flexibel umformen, um Neues entstehen zu lassen. Mancher Materialtrend erlaubt uns durch diese Eigenschaft, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Statt in Bad oder Küche ein Waschbecken zu haben, das in eine Küchenarbeitsfläche nachträglich eingepasst oder im Badezimmer von einem Waschtisch gestützt werden muss, vereinen gewisse Materialtrends beide Elemente. In einem Guss überziehen diese Werkstoffe eine Fläche und wandeln sich an ausgewählter Steller zu dem benötigten Becken.