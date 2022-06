Luxus-Chalet in Kitzbühel

Nach Besuchen in exklusiven Luxus-Wohntürmen und coolen Designer-Lofts gehen wir es heute mal ein wenig zünftiger an und werfen mit unseren Experten von Egger & Egger Immobilien einen Blick in ein echtes Luxus-Chalet in der Nähe von Kitzbühel. Ebenso gekonnt wie die Tiroler Stadt es schafft, quirliges Luxusleben und beschauliche Naturidylle zu verbinden, verknüpft das imposante Chalet rustikalen Landhaus-Charme mit modernem Style und exklusivem Chic. Heraus kommt ein wirklich eindrucksvolles Haus, in dem hochwertiges Holz, dezente Naturtöne und ansprechende Details vorherrschen. Der ideale Ort, um Großstadttrubel und Alltagshektik hinter sich zu lassen und in hochkarätiger Umgebung die Seele baumeln zu lassen.