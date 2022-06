Türen für Innenräume

All diejenigen, welche auf der Suche nach besonders ausgefallenen Ideen für ihre Tür sind, sollten über den Einsatz einer selbstklebenden Türfolie nachdenken! Neben der Tatsache, dass so ein Türsticker weitaus günstiger zu erwerben ist als eine komplette Tür, sind hier außerdem unserer Fantasie bei der Gestaltung keinerlei Grenzen gesetzt! Es gibt die kratzfesten und feuchtigkeitsresistenten Folien in vielen verschiedenen Designs und sogar die Gestaltung individueller Motive als Türfolie ist ganz leicht möglich!