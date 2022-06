Wohnen mit Leichtigkeit

Von vorne fast unsichtbar, versteckt sich am Baukörper des Hauses eine Garage. Man entschied sich für eine einfache, rechteckige Form, sodass dieser Teil sich unauffällig in den Rest einfügt. So bietet die Garage Komfort, ohne die Proportionen des Gebäudes zu stören oder zu sehr im Fokus zu sein. Wer es ausgefallener mag, dem gefallen vielleicht unsere Ideen für ausgefallene Garagen.