Couchtisch mal anders – 10 ausgefallene Designs

TRI USE von produktsalon // Susanne Uerlings Produktdesign ist ein außergewöhnlich durchdachtes Möbelobjekt. Je nachdem, wie ihr es aufstellt, könnt ihr es als Couchtisch, Bücherregal, Zeitschriftenhalter oder Hocker verwenden. Seine Multifunktionalität macht dieses geniale Teil zum perfekten Begleiter im Alltag. Gerade in kleinen Wohnzimmern lässt sich so jede Menge Platz sparen – und auch optisch überzeugt das Designobjekt auf ganzer Linie. TRI USE ist in den Farben Weiß, Schwarz und Rot erhältlich und integriert sich harmonisch in jede Einrichtung.