Klotzen, nicht kleckern

Von der Südseite aus erkennen wir die tolle Lage des Hauses, eingebettet in einer Gebirgslandschaft. Und was bietet sich mehr an, als eine Veranda auf der sonnenreichsten Seite des Hauses. Hierfür wurde eine Auskragung vorgenommen, die gleichzeitig als Überdachung für die Bodenetage genutzt wird. Die Veranda, erkennbar an der Vertikalen in dem rechtsbündigen Kubus, ist eine Erweiterung des Innenraumes und mit einem Glasdach bedeckt. Dieses sorgt für mehr Lichteinfall nach unten und ist gleichzeitig ein besonderes Gestaltungsmittel der darübergelegenen Dachterrasse.