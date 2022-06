8 Wow-Einblicke in ein altes Haus mit neuem Glanz

Heute reisen wir an den idyllischen Zürichsee, wo Lando Rossmaier Architekten ein Wohnhaus aus den 1940er Jahren behutsam modernisiert und um einen großzügigen, modernen Anbau ergänzt haben. Jetzt präsentiert sich das Gebäude je nach Perspektive zeitgemäß und stylish oder historisch und ursprünglich, wobei beide Komponenten von der Formensprache und der Farbgebung her sehr gut zusammenpassen und ein harmonisches Ganzes ergeben. Im Inneren wurde großer Wert darauf gelegt, die einzigartige Aussicht auf den See so eindrucksvoll wie möglich in das Wohnkonzept zu integrieren und zu inszenieren.