Sparschwein für Erwachsene

Werfen wir einen Blick in das Badezimmer der Eltern, fällt sofort die moderne Ausstattung und die großzügige Eckbadewanne ins Auge. Das bodentiefe Fenster lässt viel Tageslicht in den Nassbereich. Man entschied sich für Fliesen von großem Format, dunkel gehalten auf dem Boden, in frischem Weiß an den Wänden. Da das Dach über einen hohen Kniestock verfügt, schränkt es Funktionalität und Komfort in den oberen Räumen nicht ein.