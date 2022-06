Farbe in der Küche: Jetzt wird's bunt!

Ja, weiße Hochglanzfronten und polierter Edelstahl sind sicher zeitlos, modern und super stylish, aber auf Dauer kann der monochrome Einheitslook doch auch ziemlich langweilig werden. Für alle, die Lust auf mehr Pep und Leben in der Küche haben, kommt jetzt Farbe ins Spiel. Und zwar eine Extraportion sonniges Gelb, leuchtendes Rot und himmlisches Blau. Bunte Akzente an der Wand, auf Küchenfronten, Accessoires und Elektrogeräten machen schon am Morgen gute Laune und bringen Spaß und Leben in die Bude. Das Tolle: Jeder kann so mit seiner Lieblingsfarbe Statements setzen und die eigene Küche zum Leuchten bringen. Mehr Farbe in der Küche für ein völlig neues Wohngefühl!