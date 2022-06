Modernes Traumhausa mit Pool in Baden-Württemberg

In Schutterwald in Baden-Württemberg haben Grossmann Architekten ein absolutes Traumhaus für ihre Kunden geplant und errichtet. Es handelt sich dabei um eine 540 qm große Villa mit Garten, Pool und mehreren Terrassen. Das Haus öffnet sich mit großzügigen Fensterflächen seiner Umgebung, sodass der Außenbereich nahtlos in den Innenraum integriert wird und letzterer mit jeder Menge natürlichem Tageslicht geflutet wird. Wer hier wohnt, kann sich wirklich nicht beklagen. Vom Swimmingpool mit Sonnendeck über eine moderne High Tech Küche, Kamin und ein großes, offenes Wohnkonzept bis hin zum Whirlpool mit Ausblick fehlt es hier an nichts. Wir nehmen euch mit auf einen Rundgang durch dieses eindrucksvolle Projekt.