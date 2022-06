So kannst du Schränke und Kommoden einfach selbst reparieren

AMD Möbel Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

AMD Möbel Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Es kann einen schon verrückt machen, wenn sich eine Kommodentür oder Schranktür nicht richtig schließen lässt und einfach immer wieder von allein aufgeht. Ob die Tür nur ein paar Zentimeter aufgeht oder sperrangelweit offen steht – wir haben die Lösung und sie ist ganz einfach: ein Magnet!

Im Fachhandel erhaltet ihr sogenannte Magnetschnäpper oder magnetische Türhalter bereits ab ein bis zwei Euro pro Stück. Ein Teil des Magnets wird an der Innenseite der Schranktür angebracht, der andere Teil kommt an eine Leiste im Inneren des Schranks. Der Magnet hält die Tür geschlossen und das nervige Problem ist schon gelöst. Gleichtzeitig wird eine allte Kommode so im Handumdrehen wieder verschönert und muss nicht aussortiert werden.