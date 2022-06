Entrümpeln ohne Abschiedsschmerz

Was raus muss, muss noch lange nicht in den Müll. Dort sollte landen, was tatsächlich nicht mehr zu gebrauchen ist. Kaputtes kommt so einfach in den Container. Alte Möbel dagegen sind bestens für das Upcycling geeignet. Der alte, dunkle Küchenschrank vom Flohmarkt kann mit neuen, frischen Farben ein ganz anderes Wohngefühl vermitteln und die alte Couch findet mit einem gemütlichen Überzug vielleicht ihren Platz auf der überdachten Veranda. Kleidung, Küchengeräte, Spielzeug und Unterhaltungselektronik sind gern gesehene Spenden, die von vielen Vereinen auf Anfrage sogar kostenlos abgeholt werden. In Großstädten häufig gesehen und immer beliebt sind die “Mitnehmkisten”. Hierfür stellt man einfach alles, was man nicht mehr braucht, was aber noch zu gebrauchen sein könnte, in einen Karton und beschriftet diesen mit “kostenlos abzugehen” oder “zum Mitnehmen”. Viele Bücher, DVDs, CDs, Vasen usw. gelangen so in die Hände neuer Besitzer.