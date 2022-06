Stille Häuser sind tief

Das Wohnhaus im Stil monolithischer Architektur erhebt sich aus dem Talhang und fügt sich zwischen Jahrhundert alte Baumbestände und saftigem Grün. Konzept der baulichen Erschließung war, das Haus so in die natürliche Umgebung einzufügen, dass es mit dieser ein Ganzes bildet. Hier kommt es auf Reduzierung und Verschmelzung an, was durch den schlichten Baustil, die mit der Natur harmonisierenden Wandfarbe sowie den seichten Treppenstufen des Hauses erreicht wird.