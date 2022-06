Traumhafte Feriendomizile

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Aber weitaus mehr Charme als die All-Inclusive-Reise hat natürlich ein eigenes Haus am See, in den Bergen oder am Meer. Ob man das Feriendomizil nun zeitweise mit ein paar Freunden gemietet hat oder es in jahrzehntelangem Familienbesitz ist, ob man plant, selbst ein Haus zu bauen oder sich einfach nur ein wenig zum Träumen hinreißen lassen will – hier seid ihr goldrichtig! Denn von der mallorquinischen Finca bis hin zum schmucken Reetdachhäuschen haben unsere Experten die schönsten Feriendomizile für euch parat: