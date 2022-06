Stress adé: Alles für ein entspanntes Wohnen

Psychologen sind sich einig: die eigene Gedankenwelt kann den Menschen sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Ausgestattet mit dieser Erkenntnis scheint es also nur logisch, wie ihr denken solltet. Wer optimistisch in die Zukunft blickt, bekommt nicht nur bessere Laune, sondern versprüht diese auch in seinem Umfeld, wirkt entspannter und schläft besser. Dennoch scheint es, trotz aller psychologischen Weisheiten, nicht immer einfach zu sein, positiv zu denken. Nehmt euch jeden Abend, am besten direkt nach dem Meditieren, immer die Zeit, um euch zu überlegen, was euch am jeweiligen Tag glücklich gemacht hat! Ihr werdet schnell sehen, dass es häufig scheinbar gerade die „Nichtigkeiten“ waren, die euch die letzten 24 Stunden nachhaltig verschönert haben.