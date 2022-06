Modernes Einfamilienhaus mit Klasse

Hochmodern, schlicht und elegant geht es auch in der Küche zu. Oberflächen aus Holz in seiner natürlichen Gegebenheit sowie mit einer weißen Lackschicht versehen, treffen hier aufeinander und bestimmen die Gestaltung. Handgriffe aus Edelstahl sowie matte und glänzende Oberflächen runden diese ab. Was die Ausstattung angeht, so hält der großzügige Wandschrank nicht nur die elektrischen Geräte bereit, sondern auch viel Stauraum. An die davorgelagerte breite Kücheninsel schließt der Essbereich an, was gemeinschaftliches Kochen und Essen ermöglicht.