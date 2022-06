Haus mit Klasse und Köpfchen

Heutzutage müssen sich Häuser unserem Lebensstil anpassen. Entscheiden wir uns dafür, ein Eigenheim zu bauen, soll es in möglichst kurzer Zeit zur Verfügung stehen, in Design und Funktion unseren ganz persönlichen Ansprüchen und Wünschen gerecht werden, sich ganz einfach erweitern oder abändern lassen, wenn sich unsere Lebensumstände ändern, und am liebsten möchten wir es bei einem Umzug einfach mitnehmen können. Klingt verrückt? Ist aber inzwischen durchaus möglich: Modulare Häuser machen unsere Wohnträume war und passen sich flexibel unserem Leben an. Sie bestehen aus variabel kombinierbaren Modulen, die sich nach Belieben anordnen und erweitern lassen, und in der Fabrik vorgefertigt werden, sodass das Haus selbst innerhalb weniger Tage steht. Wie stylish ein solches Haus aussehen kann, zeigen wir euch heute an einem Beispiel der australischen Architekten von Modscape. Sie haben für ihre Kunden ein modulares Traumhaus in New South Wales errichtet.