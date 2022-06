Traumhaus im Süden von Portugal

Die meisten Sonnentage in Europa bekommt die Algarve im Süden Portugals ab. Nicht verwunderlich also, dass man ein einmal ergattertes Häuschen dort nicht mehr hergibt. So wollten auch die Besitzer dieser Immobilie zwar an der Algarve bleiben, den 80er-Charme des Gebäudes jedoch loswerden. Mit Umbau und Sanierung beauftragten sie die Architekten von ATELIER DATA, die mit Know-how, cleveren Ideen und einem Auge für's Detail ein absolutes Traumhaus in Toplage schufen.