Modernes Prachtstück

Heute reisen wir nach Bilthoven in den Niederlanden und schauen uns ein Projekt der Architekten von Lab32 an. Es handelt sich dabei um einen Bungalow aus den 50er Jahren, der vor Kurzem von einer neuen Generation bezogen wurde, die sich eine radikale Modernisierung ihres Hauses wünschte. Also nahmen sich unsere Experten der Sanierung, Erweiterung und Erneuerung des Gebäudes an und machten daraus ein modernes Schmuckstück, das mit einer zeitgemäßen Architektur und einem stylishen Interior Design überzeugt. Vor allem die Rückseite hat es in sich, wie wir finden. Aber seht am besten selbst …