Reetdachhaus mit modernem Look

Auf der Eingangsseite präsentiert sich das Einfamilienhaus deutlich geschlossener, um die Privatsphäre seiner Bewohner zu schützen. Auch wurde hier das Reetdach ein wenig weiter heruntergezogen, was dem Gebäude einen klassischeren Look verleiht. Doch die moderne Komponente bleibt ebenfalls nicht unbeachtet: Sie drückt sich in Form von langgezogenen Fenstern und der weißen Fassade im Erdgeschoss aus sowie in dem großflächigen Dachfenster, welches sehr untypisch für traditionelle Reetdachhäuser ist.