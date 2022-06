60 Quadratmeter Wohnung mit belebendem Interieur

Schon der erste Anblick der Wohnung lässt eine positive Stimmung aufkommen. Kräftige Farben in Kombination mit natürlichen Tönen bestimmen das Konzept und mit diesem die räumliche Gestaltung. Der helle Boden aus Holz mit feiner Maserung kontrastiert perfekt mit der in Petrol gestrichenen Wand. Dem Blauton hat der Innenarchitekt ein Karamellbraun gegenübergestellt, das sich in ausgewählten Möbelstücken wiederfindet. Vereinheitlicht werden diese auch in dem Teppich, der mit seinem Muster aus aneinandergereihten Sechsecken besticht und einen tollen Blickfang bildet. Für Aufsehen sorgt auch die mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Bildern versehne Wand, die nicht nur überaus dekorativ wirkt, sondern auch Besucher zum Anschauen einlädt.