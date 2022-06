So chillen die Deutschen

Bei einem Blick in den Wohnbereich wird deutlich, wie großzügig man in diesem Einfamilienhaus lebt. Das Erdgeschoss gliedert sich in zwei Ebenen, die über eine Treppe miteinander verbunden sind. In jeder Etage wurden gemütliche Sitzbereiche eingerichtet. Im unteren Bereich ist eine kleine Wohninsel zum beinahe raumhohen Regal hin orientiert und siedelt sich um einen Kamin herum an. Sitzgelegenheiten findet man hier dank einer Bank, diverser Sessel und einer Couch zur Genüge.

Durch die Verwendung von großformatigen Natursteinfliesen erhält der riesige Wohnraum einen überraschend modernen Look. Um in den Sitzinseln für zusätzliche Behaglichkeit zu sorgen, setzte man flauschige Teppiche ein.