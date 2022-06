Wohnraumgestaltung: 10 erfrischende Inspirationen

Kinderzimmer sollten bei der Wohnraumgestaltung gesondert behandelt werden. Kinder lieben Buntes, was sich auch im Interieur sowie Boden und Wänden widerspiegeln sollte. Allerdings kann diese Art des Designs auch für andere Räume interessant sein, wenn ihr selbst auch ein wenig verspielt seid.

Insbesondere wenn ihr künstlerische Interessen habt und einen Hang für auffällige Kontraste, können bunte Möbel auch für andere Zimmer eine Alternative bei der wohnraumgestaltung sein. Bei zahlreichen unterschiedlichen Raumausstattern findet ihr eine große Auswahl an bunten Möbeln und kreativen Regalen in vielfältigen Designs, die in jedem Raum sehr verspielt und kontraststark wirken.