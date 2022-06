Flur im Fokus: Willkommen zuhause!

In kleinen Fluren, von denen viele Türen abgehen, lautet die Devise: Weniger ist mehr! Denn nichts schreckt Besucher mehr ab als ein vollgestopfter Flur, in dem sich Schuhe, Möbel, Jacken und allerlei anderer Krimskrams stapeln. Besser: Weiß an der Wand öffnet den Raum optisch und ein schlanker, luftiger Tisch mit hübscher Deko wirkt einladend und freundlich.