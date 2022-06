Modern wohnen im Zweifamilienhaus

Auch bei diesem Zweifamilienhaus ist die Erschließung sehr raffiniert gelöst. Im Eingangsbereich wird nicht nur noch einmal der spannende Kontrast von rötlichen Ziegeln und grauem Beton deutlich, welcher die geometrische Formensprache zusätzlich hervorhebt. Es wird auch erst hier auf sehr subtile Weise klar, dass es sich bei dem Gebäude um ein Haus für zwei Parteien handelt, denn was auf den ersten Blick wie eine einzige große Haustür erscheint, ist in Wirklichkeit ein Eingang mit zwei separaten Türen. Eine davon führt in die Erdgeschosswohnung, hinter der anderen gelangt man über eine Treppe in die Wohneinheit im Obergeschoss.