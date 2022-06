Ein Energiebündel mit Wow-Faktor

Wer sich dafür entscheidet, ein Eigenheim zu bauen, legt sich damit in aller Regel auf einen bestimmten Ort und eine bestimmte Größe und Beschaffenheit des Hauses fest. Doch heutzutage wollen wir alle flexibel sein und dementsprechend auch unser Zuhause den Lebensumständen und Bedürfnissen anpassen können, sollten sich diese mittelfristig ändern. Mit modularen Häusern ist das kein Problem, sie passen sich jeder Lebensphase an und lassen sich problemlos erweitern, modifizieren oder sogar zurückbauen, wenn es die jeweilige Situation erfordert. Noch dazu werden die einzelnen Module eines solchen Hauses in der Fabrik vorgefertigt und müssen dann nach der Planung nur noch vor Ort zusammengesetzt werden. Man kommt auf diese Weise also wesentlich schneller zu seinem individuellen Traumhaus, als beim herkömmlichen Bauen. Dass modulare Bauten auch in Sachen Ästhetik und Energieeffizienz eine Menge zu bieten haben, zeigt euch das Beispiel, das wir heute mitgebracht haben. Es steht in Schottland und stammt vom britischen Bauunternehmen build different.