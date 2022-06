Villa auf Wolke 7

Die Herausforderung beim Bau dieser modernen Villa in Hohenlohe war in erster Linie der prägnante Standort auf einem kleinen Bergrücken mit fantastischem Fernblick nach Norden. Um dieser besonderen Situation Rechnung zu tragen, wurde der Kubus des Haupthauses rundum mit rahmenlosen Fensterscheiben verglast. So konnte sowohl der Aussichtslage als auch dem Wunsch nach Wohnen in völligem Einklang mit der Natur entsprochen werden. Der Entwurf von Philipp Architekten erhielt 2014 die renommierte Hugo-Häring-Auszeichnung, die seit 1969 vom Bund Deutscher Architekten BDA verliehen wird. Wir nehmen euch mit auf einen kleinen Rundgang durch das preisgekrönte Meisterwerk.