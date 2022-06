Das Vorstadthaus mit dem grandiosen Geheimnis

Wahnsinn, was alles in diesen Anbau hineinpasst, oder? Man entschied sich für einen offenen Wohn- und Essbereich mit anschließender Küche und einem Arbeitsbereich, der über einige Stufen zu erreichen ist. Eine Tür führt in den Flur, wo der Zubau in das Bestandhaus übergeht, in dem durch diese Erweiterung nun mehr Platz für die Schlaf-, Kinder-, Bade- und Gästezimmer der Familie ist. Das Interior Design zeigt eine gelungene Mischung aus modernem Design und klassischer, gemütlicher Eleganz.