Was muss ich zu Hause beachten, bevor ich in den Urlaub fahre?

Der Urlaub wird oft als schönste Zeit des Jahres gesehen, auf die schon lange Zeit im Voraus hin gefiebert wird. Doch kurz vor der Abreise steigt immer dasselbe Gefühl in einem auf. Die Angst, etwas vergessen oder das Haus nicht ordentlich auf die Abwesenheit vorbereitet zu haben. Sind alle Fenster zu? Ist der Herd auch wirklich ausgeschaltet? Diese und andere Fragen geistern uns durch den Kopf, wenn wir auf dem Weg zum Flughafen sind und wollen uns einfach nicht loslassen. Um guten Gewissens in den Urlaub zu starten und diesen in vollen Zügen genießen zu können, solltet ihr diese Checkliste zurate ziehen. Sie sorgt dafür, dass alle wichtigen To-Do`s rechtzeitig erledigt werden und ihr den Kopf endlich ausschalten könnt. In diesem Ideenbuch wollen wir eurem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge helfen und euch an alle wichtigen Dinge erinnern, die ihr vor eurer nächsten Reise auf keinen Fall vergessen dürft.