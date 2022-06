Klassisch-modernes Einfamilienhaus in traditioneller Bauweise

Werfen wir zunächst einen Blick vom Flur aus in das Wohnzimmer. Dies ist nicht in seinem gesamten Ausmaß ersichtlich, es hinterlässt dennoch einen Eindruck von der Einrichtung. Der Interior Designer hat hier auf einen klassisch-eleganten Stil gesetzt. So gesellen sich cremefarbene Sofas zu einer filigraneren Couch in zartem Blau. Beistelltische in unterschiedlichen Brauntönen, Wandbilder, Stehlampen und eine dezente Bepflanzung runden die Einrichtung ab. Eine Besonderheit ist auch der Kamin, der dem Raum Charme verleiht und eine behagliche Wärme spendet.